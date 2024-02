Paniekvoetbal of broodnodig? Dit is de club die deze winter het meest uitgaf om uit degradatienood te geraken

John Textor heeft zijn trawanten aan het werk gehouden deze winter. Bij RWDM, Botafogo en Crystal Palace was het een komen en gaan van spelers. Maar vooral bij Olympique Lyon, wat normaal het paradepaardje van de groep moet zijn, was het druk. En kostelijk.

Lyon is de club die deze winter het meest uitgaf over heel de wereld gezien. Textor moet maar liefst voor 50 miljoen euro aan transfers betalen. De zorgwekkende situatie van Olympique Lyon valt niet te ontkennen. Ze staan pas zestiende in de Ligue 1.

Om de onrust onder de supporters te sussen, deed clubeigenaar John Textor beloftes van versterkingen. En hij hield woord. De grootste sommen betaalde hij aan Gent. Malick Fofana (18) en Gift Orban (21) kostten onder hun beidjes 39 miljoen euro aan Lyon.

Ook de ervaren Nemanja Matic werd aan de selectie toegevoegd. In totaal verwelkomde trainer Pierre Sage zes nieuwe spelers. Volgens Transfermarkt heeft Lyon in januari vijftig miljoen euro aan transfersommen uitgegeven, zelfs meer dan Paris Saint-Germain.

Kalm in Engeland, behalve bij... Crystal Palace

Interessant is de beperkte uitgave in Engeland, mede door strengere financiële regels opgelegd door de Engelse bond. Deze regels resulteerden eerder in een puntenstraf voor Everton. Engelse clubs gaven in totaal slechts 121 miljoen euro uit aan transfers, waarbij Crystal Palace - waar Textor ook aandelen heeft - de uitzondering is als 'Big Spender'.

De Zuid-Londense club verwierf rechtsback Daniel Muñoz voor 8 miljoen euro van Racing Genk en investeerde ruim 21 miljoen euro in het negentienjarige talent Adam Wharton van Blackburn Rovers, met als doel om op te klimmen vanaf de veertiende plaats.