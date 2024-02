Patrick Goots overtuigd: "Hij is het nieuwe goudhaantje van Antwerp"

Royal Antwerp FC won deze week van Standard. Een belangrijke zege, zeker nu het dit weekend Club Brugge kan bijbenen in de klassering.

Patrick Goots was aandachtig toeschouwer van Royal Antwerp FC. The Great Old boekte een belangrijke overwinning op Sclessin, waardoor het kan spelen om naast Club Brugge te komen, de club die door iedereen de grote uitdager voor de titel wordt genoemd.

Zo slecht moet het dan toch niet lopen bij Antwerp, oordeelt de analist. Maar eerst afwachten op de uitslag van zondag voor echt hele grote uitspraken te doen. Ondertussen scoorde Doumbia de winning goal tegen Standard.

“Geen slecht woord over Milan Smits, maar Mahamadou Doumbia is toch een heel ander type”, zegt Goots aan Gazet van Antwerpen. “Hoe is die jongen zo lang onder de radar kunnen blijven? Woensdag op Sclessin toonde hij zijn goeie voeten en hij liet zich niet zomaar wegzetten.”

Onder druk koos hij wel eens voor de gevaarlijke opties, maar dat zijn jeugdzondes aldus Goots. De analist keek vooral op van het doelpunt. “Alles samengevat vond ik Doumbia een openbaring. Hij kan het nieuwe goudhaantje worden op het Antwerpse middenveld.”