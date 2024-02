Te gek voor woorden: Zoveel tijd heeft LA Galaxy nog om Joseph Paintsil binnen te halen

De wintermercato zit erop in ons land. Al zijn er wel nog markten die spelers uit de Belgische competitie kunnen wegplukken.

De meeste Europese competities sloten om middernacht hun wintermercato, maar dat is lang niet overal het geval. In Turkije hebben ze nog eventjes tijd, maar ook in de Verenigde Staten.

LA Galaxy trekt al eventjes aan de mouw van Joseph Paintsil van KRC Genk en dat kunnen ze eigenlijk wel nog eventjes blijven doen.

Op 22 februari start de Amerikaanse MLS-competitie op, maar de clubs hebben nog veel langer de tijd om spelers aan te trekken. De transferperiode is er pas gestart en loopt tot… 23 april.

Paintsil legde al een voorstel van de Amerikaanse club naast zich neer, maar lijkt toch nog rekening te houden met een nieuw voorstel.

Wel is het zo dat de clausule om Paintsil voor acht miljoen euro binnen te halen voorbij is. Die is volgens Het Nieuwsblad verstreken. Er zal dus onderhandeld moeten worden tussen beide ploegen over een transfersom.