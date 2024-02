Fredberg kent de opvallende oorzaak voor terugval van Anderlecht én Schmeichel

RSC Anderlecht werkte zich in de stand van de Jupiler Pro League op tot nummer twee. De ploeg van Brian Riemer kende echter een terugval.

RSC Anderlecht kende de jongste weken een terugval in de resultaten en Jesper Fredberg moet niet lang zoeken naar een oorzaak voor die problemen die vooral ook bij doelman Kasper Schmeichel leken te liggen.

“Omdat er een stomme break was”, is Fredberg heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws. “Daardoor heeft de rest van het team ook een stap achteruit gezet. Het is dus niet alleen Kasper. Weinig spelers halen sinds de herneming het niveau dat we hoopten.”

Over de transfer van Schmeichel wil de sportieve baas van paarswit nog een en ander kwijt, vooral ook over de hoge verwachtingen die er waren met zijn komst.

Te snel kritiek op Kasper Schmeichel

“Niet veel doelmannen in België hebben zo'n reputatie en die ervaring. Kasper heeft zich evenwel moeten aanpassen. Zijn begin was moeilijk - Dupé deed het goed, terwijl hij nog niet zo wedstrijdfit was als nu en onze manier van voetballen nog moest leren kennen.”

De kritiek op Schmeichel was groot en dat was voor Fredberg veel te snel. “Als ik streng ben, heeft Kasper tot dusver één doelpunt tegen gekregen dat niet had gehoeven - die bal in Leuven. Daarnaast heeft hij in zijn laatste drie wedstrijden in 2023 bewezen dat ie een goede doelman is. Eén die punten pakt voor Anderlecht.”