Sinan Bolat ziet hoe het wéér misloopt bij Westerlo: "Als ploegmaats niet voor volle 100% gaan..."

Sinan Bolat kreeg in het openingskwartier tegen OH Leuven 2 ballen richting zijn kooi en moest zich meteen tweemaal omdraaien. "Enorm frustrerend", klinkt het bij de Westerlo-goalie.

Na 12 minuten stond het dus 0-2 maar ook Westerlo had dan al kunnen scoren. "Na hun 0-1 konden we meteen de 1-1 scoren maar die viel niet. Integendeel, meteen erna viel de 0-2. Je weet dat ze dan met 11 zullen terugtrekken en wordt het lastig om te scoren", beseft Bolat maar al te goed.

De 0-1 van OH Leuven viel na een corner, het zoveelste tegendoelpunt van Westerlo op een stilstaande fase. "Voor de wedstrijd zeiden we nog dat we scherper moesten zijn bij stilstaande fases maar na twee minuten staat het al 0-2", reageert Bolat gefrustreerd.

200% versus nog geen 100%

"We moeten sterker zijn, 200% voor de bal gaan en niet hopen dat iemand anders hem wel zal wegwerken. Dat betalen we nu cash en moesten we tegen Gent ook doen."

Heeft Bolat als doelman en baas in zijn 16 een idee hoe dit euvel opgelost kan worden bij de Kemphanen? "Ik kan zoveel sturen als ik wil, maar als het kopke niet 100% naar die bal durft te gaan, wordt het moeilijk om die duels te winnen. We moeten erop blijven werken want het is pijnlijk om nu net meteen een doelpunt zo te moeten slikken", besluit de doelman.