Zeer goed nieuws voor STVV, KAA Gent en Union SG

Goed nieuws voor STVV, KAA Gent en Union SG. Slechter nieuws voor Koki Machida, Tsuyoshi Watanabe en Zion Suzuki, want Japan werd uitgeschakeld op de Asian Cup.

Japan nam het zaterdag in de kwartfinales van de Asian Cup op tegen Iran. Japan kwam iets voor het halfuur al op voorsprong door een doelpunt van Morita. Kort na de rust volgde de gelijkmaker van Iran.

Helemaal op het einde van de wedstrijd kreeg de Samurai Blue het deksel op de neus wanneer Iran vanop de stip het beslissende doelpunt maakt. 2-1 in de 96e minuut zorgde voor de uitschakeling.

STVV ziet zo doelman Zion Suzuki terugkeren. Die stond overigens in de basis in de wedstrijd tegen Iran. KAA Gent verwacht Watanabe snel terug en Union SG maakt zich klaar om Koki Machida terug te zien. Beide bleven op de bank. De Buffalo's reageerde al op X dat de club blij is met de terugkeer van zijn verdediger.