Zo doen ze dat dus: RWDM-ultras leggen haarfijn uit hoe ze stadionverboden omzeilen en pyrotechnisch materiaal binnensmokkelen

Tegenwoordig zien we meer en meer wangedrag van supporters in de Belgische stadions. De fans van RWDM lieten zich de laatste weken ook opvallen...

De afgelopen weken kwam de harde kern van RWDM een aantal keer in het nieuws, en niet op een goede manier. In het bijzonder dwongen ze de thuiswedstrijd van hun ploeg tegen KAS Eupen stil te leggen. In een interview met La Dernière Heure legden twee leden van Molenbeek Casual Firm uit welke truken ze gebruiken om de wetten te omzeilen.

Kaartjes kopen met de identiteitskaart van iemand anders, een bivakmuts dragen... Alles is mogelijk om illegale toegang tot een stadion te krijgen. "Het hangt tot op zekere hoogte af van het beveiligingssysteem van de locatie waar de wedstrijd wordt gespeeld. Vaak zijn er ook nauwe contacten met stewards, waarnemers of de politie", leggen de leden van de MCF uit.

Pyrotechnische materialen smokkelen? Geen probleem. "Sommige stadions, zoals dat van RWDM, zijn overdag open. Een paar uur voor de wedstrijd, voordat de stewards arriveren, verstoppen we een tas ergens in het stadion. Of we verstoppen bepaalde voorwerpen onder de kleding van vrouwelijke supporters, die minder vaak gefouilleerd worden. Je kunt het niet tegenhouden, anders hadden ze het al gedaan."