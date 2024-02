Abou Koita heeft mooie woorden voor de STVV-supporters

STVV won met 4-1 van KAA Gent. Invaller Abou Koita maakte meteen indruk door twee keer te scoren.

Koita kwam voor de wedstrijd tegen KAA Gent net terug van de Afrika Cup waar hij met Mauritanië speelde. De aanvaller viel zo'n 20 minuten voor het einde van de partij in. Hij scoorde nog twee keer. Voor hem had Kahveh Zahiroleslam al twee doelpunten gemaakt.

"Ik ben héél blij voor Kahveh (Zahiroleslam n.v.d.r.). Dat is echt goed voor zijn vertrouwen, de twee doelpunten die hij maakte", vertelde Koita.

Koita zijn naam werd door het stadion gescandeerd, toen hij nog aan het opwarmen was. "Dat is heel mooi. Ik ben de supporters dankbaar voor hun steun, van het begin tot nu", gaat hij verder.

"Hopelijk gaan we hun nog een leuk seizoen bezorgen. Zeker met het 100-jarige bestaan van de club. Als we het wedstrijd per wedstrijd bekijken en blijven winnen, dan kunnen we dit seizoen zeker nog iets doen."

Zou Play-off 1 dan geen leuk cadeau zijn voor de supporters? "Dat zou mooi zijn, maar de focus blijft liggen op het bekijken van wedstrijd per wedstrijd."