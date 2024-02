Wilfried Kanga beseft dat het beter moet bij Standard: "Je hebt het of je hebt het niet"

Ondanks het gelijkspel bij RWDM toonde Standard een gebrek aan creativiteit op het veld. Voor Wilfried Kanga is het tijd om terug te vechten.

Tegen RWDM, een directe concurrent in de race om hogerop in het klassement te geraken, ontsnapte Standard nipt aan een nederlaag door een gelukstreffer van Kelvin Yeboah in de slotfase.

De spelers zullen zich vooral van een andere kant moeten laten zien in de komende wedstrijden, te beginnen met OHL aanstaande zaterdag. Voor Wilfried Kanga is het tijd om zijn tanden te laten zien.

"Ik word gehuurd, maar dat betekent niet dat ik geen honger heb om te presteren, dat ik niet wil of dat ik me niet uitput op het veld. Er worden veel spelers gehuurd en iedereen is hongerig. Toen ze gelijkmaakten, praatten we met elkaar en probeerden we onze hoofden niet te laten hangen."

"Je kunt niet werken aan je mentale instelling. Je hebt het of je hebt het niet. We moeten blijven werken en laten zien wat we waard zijn", voegde hij eraan toe.