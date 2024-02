Franky Van der Elst laat zich uit over VAR-heisa bij Anderlecht-Gent, ook Marc Coucke laat van zich horen

KAA Gent verloor zondag op het veld van Anderlecht met 1-0. Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven tijdens de wedstrijd toen hij oordeelde dat zijn club twee keer benadeeld werd.

De reacties stroomden binnen zondagavond na Anderlecht-KAA Gent. Hein Vanhaezebrouck was in alle staten nadat hij Gent in twee fases benadeeld zag worden.

Een handsbal van Debast in het eigen strafschopgebied werd niet gefloten en een belangrijk doelpunt van Julien De Sart werd afgekeurd. Die scoorde tegen het einde aan de gelijkmaker, maar die werd door de VAR afgekeurd na licht contact tussen Kandouss en Arnstad.

Al veel grote namen in de Belgische voetbalwereld reageerden op het gebeuren. Ook Hein Vanhaezebrouck liet zich gaan en haalde zwaar uit. Franky Van der Elst begrijpt de coach van de Buffalo's.

In deze heeft Hein gewoon gelijk. Doelpunt onterecht afgekeurd. Simpel. #ANDGNT — Van der Elst Franky (@DerFrvde) February 4, 2024

Ook Marc Coucke liet van zich horen na de overwinning van zijn Anderlecht.