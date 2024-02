STVV-coach Thorsten Fink enorm onder de indruk van goudhaantje: "Dat is niet normaal, die jongen is perfect"

Matte Smets stond tegen het einde van de transferperiode duidelijk in de belangstelling van KAA Gent. Uiteindelijk koos het jonge talent ervoor om bij STVV te blijven.

Thorsten Fink was natuurlijk enorm blij dat zijn goudhaantje bij de club blijft, al heeft hij ook respect voor KAA Gent. "Eerst en vooral, KAA Gent is een goede club, het zou een goede stap kunnen zijn voor hem, maar op dit moment misschien niet."

"Ik vertelde hem dat het beter was om niet in het midden van het seizoen weg te gaan, beter erna. Als je een goede carrière wil maken, moet je natuurlijk kwaliteiten hebben. Maar bij hem zie je dat hij iedere wedstrijd 90 minuten heel consistent speelt. Dat is niet normaal, die kerel", gaat hij verder.

Matte Smets maakte zijn keuze om bij STVV te blijven kort na de derby tegen KRC Genk. Coach Fink is duidelijk onder de indruk van Smets. "Hij speelde tegen KRC Genk alsof er niets aan de hand was... Die jongen is perfect. Altijd eerst op de trainingen, altijd als laatste weg. Hij is zo professioneel op trainingen ook", aldus Fink