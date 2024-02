Anderlecht vindt uiteindelijk nog een oplossing en ziet speler al na half jaar vertrekken

De wintermercato in België is ondertussen op zijn einde gelopen. Maar niet in alle landen is de transferperiode voorbij, en daar heeft Anderlecht gebruik van gemaakt.

Zo zal Alexis Flips worden uitgeleend aan het Turkse Ankaragücü. In Turkije is de transfermarkt nog open tot en met vrijdag, waar de Brusselse club van profiteert. Hij zal er spelen tot aan het einde van dit seizoen. In zijn contract is ook een aankoopoptie verwerkt. Ankaragücü staat momenteel 11e in de Turkse Süper Lig. Alexis Flips kreeg aan het begin van dit seizoen nog redelijk wat minuten bij paars-wit, maar geraakt tegenwoordig niet meer van de bank onder Brian Riemer. In 13 wedstrijden wedstrijden voor Anderlecht kon hij niet tot scoren komen en gaf hij ook geen enkele assist.