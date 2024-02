Seksueel misbruik in stadion van Belgische topclub: "De club neemt dit soort zaken heel serieus"

Er zouden feiten van seksueel misbruik in het stadion van Union SG zijn gemeld op sociale media. De CEO van de club reageerde al kort op het nieuws.

Er is ophef ontstaan bij Union Saint-Gilloise vanwege recente meldingen van seksueel misbruik in het stadion. Vrouwelijke fans van de club hebben melding gemaakt van incidenten die plaatsvonden in de oosttribune van het Joseph Marienstadion.

Meer specifiek betreft het een jonge fan van 21 jaar. De feiten zouden zich hebben afgespeeld tijdens het duel tussen Union Saint-Gilloise en STVV op 21 januari. Philippe Bormans, CEO van de Brusselse club, heeft hij benadrukt bij SudInfo "dat de club dit soort zaken zeer serieus neemt."

De CEO van USG gaf aan dat hij "maandag een rapport heeft ontvangen en de samenwerking met de politie wil voortzetten." "Als zulke dingen gebeuren, moet je direct naar de stewards of naar de politie gaan. Want dit hoort niet thuis bij Union", besloot hij.