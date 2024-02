Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: Flips

Anderlecht vindt uiteindelijk nog een oplossing en ziet speler al na half jaar vertrekken

De wintermercato in België is ondertussen op zijn einde gelopen. Maar niet in alle landen is de transferperiode voorbij, en daar heeft Anderlecht gebruik van gemaakt. (Lees meer)