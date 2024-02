Veel lof voor Belgische topploeg: "Wat die club doet, is ongelooflijk"

Union is alweer bezig aan een enorm sterk seizoen. De club uit Brussel staat alleen eerste met 58 en blijven veel indruk maken.

Met nog zes speeldagen te gaan, staat Union al 10 punten voor op eerste achtervolger Anderlecht. Op Club Brugge (3e) en Antwerp (4e) heeft het al een voorsprong van 17 punten.

"Wat Union doet, is ongelooflijk", vertelde ex-voetballer Gunther Schepens bij Extra Time. "Ieder jaar denken we dat het dit keer niet zal lukken omdat de beste spelers weg zijn, maar ze staan er weer. Iedere keer met een andere trainer ook. Dat is heel sterk."

De afgelopen twee jaar greep Union net naast de titel. Is het deze keer wel prijs? "Als Union van blessures en schorsingen gespaard kan blijven, kunnen ze alleen zichzelf kloppen voor de titel", besluit hij.