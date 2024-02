Zal het KRC Genk ook lukken zonder Daniel Munoz en Gerardo Arteaga? "Uiteraard laat dat een gat achter"

KRC Genk verloor afgelopen wintermercato zowel Daniel Munoz als Gerardo Arteaga. Hun vervangers werden al snel gehaald, maar moeten zich nog wat inwerken.

Daniel Munoz speelde na de winterstop nog één wedstrijd, tegen Cercle Brugge. Arteaga speelde tegen Cercle Brugge en STVV mee. Sinds beide spelers vertrokken pakte Genk 0 op 6.

"Ik denk dat ze de afgelopen jaren hebben bewezen dat het mannen waren waarop we konden bouwen in de ploeg. Uiteraard laat dat een gat achter", weet kapitein Bryan Heynen.

"Maar goed, we hebben nu spelers gehaald die klaar moeten zijn om hen te vervangen. Het is normaal dat het misschien wel even tijd nodig heeft om daar wat connectie mee te krijgen op het veld omdat ze een andere speelstijl hebben", besluit Heynen.

Ook Maarten Vandevoordt weet dat zijn club twee goed spelers verloor. Hij benadrukt wel dat de nieuwkomers ook kwaliteiten hebben. "Het zijn natuurlijk twee goede spelers die je kwijtspeelt, maar de anderen hebben het goed gedaan. Zij hebben ook hun kwaliteiten, daar zou het niet aan mogen liggen.

"Ze zijn misschien iets meer verdedigend ingesteld, maar dat is oké. Dat is misschien ook nodig. We trainen iedere dag met hen, alles is duidelijk, dus het komt goed", aldus Vandevoordt.