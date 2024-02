Alexandre Boucaut krijgt plots gelijk: "Sonck, Hasi en Defour waren ook zo'n figuren als Vanaken"

Hans Vanaken kreeg zondag, na de topper tegen Antwerp, rood van scheidsrechter Jasper Vergoote na affluiten. Daar was achteraf veel over te doen, nu krijgt de gewezen ref gelijk van een collega.

Alexandre Boucaut kreeg de voorbije dagen zowat iedereen over zich. De voetbalbond, Club Brugge en de entourage van Vanaken wilde er niet te veel woorden aan vuil maken, de supporters waren wél collectief boos.

Vanaken wordt vergeleken met Sonck, Defour en Hasi door ex-scheidsrechter

Niemand leek Boucaut gelijk te geven, tot nu. In Het Nieuwsblad is er een ex-scheidsrechter die de mening van Boucaut deelt en daarmee de boel nog eens op scherp zet: "Wat Boucaut zegt over Hans Vanaken is 100 procent correct."

“Hij is één van die ambetante voetballers die commentaar heeft op elke beslissing tegen zijn ploeg en de scheidsrechter als pispaal ziet. Wesley Sonck was ook zo’n figuur, net als Steven Defour en Besnik Hasi", klikt het nog in de krant.