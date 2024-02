KRC Genk-kapitein Bryan Heynen na de 2 op 12: "Ik weet niet of er veel moet veranderen"

KRC Genk verloor afgelopen weekend met 0-1 van Union SG. De club blijft zo met 2 op 12 achter na de winterstop. Toch een verrassende dip. De laatste wedstrijd voor de winterstop werd met 3-0 gewonnen van landskampioen Antwerp.

De 2 op 12 kwam hard aan bij de spelers. Wat moet er veranderen om het roer om te slaan bij dit Genk? "Ik weet niet of we veel moeten veranderen", begint Bryan Heynen. "Het zit gewoon wat tegen. Iedereen heeft wel die wil om te winnen en iedereen is teleurgesteld als we verliezen."

"Er moet gewoon een moment komen waarop het weer in onze richting draait. We kunnen niet anders doen dan vooruit kijken en blijven werken, tonen dat we een goede groep hebben."

Mist er tegenwoordig niet wat vechtlust in de ploeg? "Als je als voetballer zijnde niet wil winnen, moet je stoppen met voetballen. Iedereen wel wil, dat heeft vooral met lichaamstaal te maken."

Ook doelman Maarten Vandevoordt was enorm teleurgesteld na het nipte verlies tegen de leider. "Ik weet niet goed wat ik erop kan zeggen. Het is kut, het is klote. We hebben de kwaliteiten, we horen thuis in Play-off 1. Nu moeten we er gewoon match na match blijven voor vechten."