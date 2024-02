Beerschot en Zulte Waregem ruiken kans na verrassend puntenverlies

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond al twee duels op het programma. En daarin werden pittige wedstrijden gespeeld, die tot op het einde spannend bleven. En we hebben opnieuw een verrassing te strikken.

Deinze en Patro Eisden speelden op vrijdagavond een soort onverwachte topper. Een altijd pittige wedstrijd, zelfs op het niveau van de Challenger Pro League. En het was uiteindelijk de concurrentie dat met de prijzen ging gaan lopen.

Deinze was de verrassende leider in de Challenger Pro League geworden vorige week en kon dat nu ook doen, maar ze kwamen net als de bezoekers niet tot scoren. Beerschot en Zulte Waregem spelen natuurlijk later nog dit weekend, maar kunnen dus beiden profiteren.

Spektakel in Francs Borains tegen Club Brugge

Francs Borains en Club Brugge kwamen wel tot scoren, maar ook in de Walen was er geen winnaar. Einduitslag werd 2-2, waar beide ploegen weinig mee opschieten na een toch wel leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwers.

Faraas en De Smet hadden Club NXT na een kwartier al op een 0-2 voorsprong gezet, maar de thuisploeg kwam dankzij twee keer Attah Kadiri nog op een gelijkspel. Het wordt sowieso nog spannend de komende weken.