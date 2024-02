Domenico Tedesco hakt knoop door over Toby Alderweireld

Toby Alderweireld won enkele weken geleden de Gouden Schoen. Toen zette hij de deur open voor de Rode Duivels en Domenico Tedesco. Die heeft nu in zijn kaarten laten kijken over de zaak. En dat lijkt geen goed nieuws voor Alderweireld.

Op zijn 34ste speelt Toby Alderweireld nog altijd op topniveau. Hoelang gaat hij dat nog doen? "Ik heb volgend seizoen nog een jaar contract. Zolang mijn lichaam doet wat mijn geest vraagt, ga ik door. Ik werk heel hard om mijn niveau te halen. Zolang ik dat kan doen, blijf ik doorgaan", klonk het toen hij zijn Gouden Schoen pakte.

Hij liet zich toen ook uit over het EK: "Het is ook niet aan mij om daar iets over te zeggen. Dat Domenico Tedesco hier is? Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik hoop straks wel een goed gesprek met hem te hebben."

Domenico Tedesco tevreden met wie hij heeft?

Enkele weken later lijkt de bondscoach de knoop te hebben doorgehakt. En dan lijkt Alderweireld niet meteen te moeten hopen op een selectie. "Het is goed om te weten dat de deur eventueel open staat. Maar ik ben tevreden nu. We hebben goede spelers, jonge spelers", aldus Tedesco in Het Nieuwsblad.

"We beschikken over veel ervaring met Jan Vertonghen. Wout Faes, Zeno Debast, Ameen Al-Dakhill,... we hebben Arthur Theate die centraal in de defensie kan spelen. Meunier is er ook nog. Jonge spelers ook. Als we Toby nodig hebben, zullen we het vragen."