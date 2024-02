Gent, Cercle en Genk stoppen droom niet: "Geen makkelijke klus in Anderlecht, maar waarom niet voor play-off 1 gaan?"

Ervan uitgaande dat de huidige top 4 straks zeker play-off 1 speelt, zijn Gent, Cercle en Genk momenteel de ploegen die in de running zijn voor de laatste plekken bij de eerste zes. Al is er nog een ploeg die daar stiekem nog van droomt.

Door de nipte overwinning tegen Kortrijk is STVV voorlopig genaderd tot op twee punten van Cercle en Genk. Trainer Fink predikt altijd realisme en met volgend weekend een trip naar het Lotto Park op het menu kan het dromen van play-off 1 even snel naar de achtergrond verdwijnen.

Momenteel is Zion Suzuki niet zinnens om die zomaar op te geven, geeft de doelman te kennen bij Het Belang van Limburg. "Akkoord, we moeten naar Anderlecht, geen makkelijke klus, maar waarom zouden we niet voor play-off 1 mogen gaan?" Om kans te maken zal het spelpeil toch nog een stuk omhoog moeten.

© photonews

"Tegen Kortrijk speelden we niet onze mooiste wedstrijd, maar dat is niet vanzelfsprekend tegen een opponent die in deze situatie zit", aldus de Japanner die gekend staat voor het nodige kunst-en vliegwerk. "De punten telden, niet meer of minder."

Een extra motivatie was het feit dat de Kanaries op de vorige speeldag nog een flinke pandoering kregen van rechtstreeks concurrent Cercle Brugge. "We hadden wat recht te zetten tegenover de fans na die desastreuze 4-1."