KAA Gent heeft bijzonder slecht nieuws over Sven Kums

Nog meer slecht nieuws voor Hein Vanhaezebrouck. KAA Gent zal het een hele tijd moeten stellen zonder Sven Kums.

Sven Kums viel geblesseerd uit tijdens de 4-1-nederlaag van KAA Gent tegen STVV. De kapitein van de Buffalo’s moest al na 26 minuten het veld geblesseerd laten. Direct na de match zei Vanhaezebrouck al dat hij Kums voor lange tijd kwijt was. Dat slechte nieuws wordt nu ook officieel bevestigd door de club.

“Sven Kums heeft een probleem met zijn voet, die nu voor twee weken geïmmobiliseerd is. Trainen en spelen is niet aan de orde. Hij zal een hele tijd out zijn, maar we weten nog niet hoe lang”, laat de club weten op sociale media.

Kums zou voor twee weken met de voet in het gips zitten, zo was te horen vandaag, maar dat is niet bevestigd. Een exacte prognose over de duurtijd van zijn blessure zou binnen twee weken gegeven kunnen worden.