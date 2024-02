Hein Vanhaezebrouck zit plots met nog grotere problemen bij KAA Gent: "Dat is zorgwekkend"

KAA Gent heeft donderdagavond met 4-1 verloren van STVV. Hein Vanhaezebrouck ziet de problemen in zijn ploeg flink opstapelen.

Na de vele vertrekkers tijdens de afgelopen transferperiode en de povere 1 op 9 in de laatste competitiewedstrijden, blijft het steeds moeilijker worden voor Hein Vanhaezebrouck.

Donderdag was de wedstrijd niet het enige dat KAA Gent verloor. Kapitein Sven Kums moest na 26 minuten het veld al geblesseerd verlaten. Vanhaezebrouck was niet al positief over zijn situatie na afloop van de wedstrijd.

"Ik denk dat we Kums kwijt zijn. Misschien wel voor langere tijd", stelde de Gent-coach vast. "Dat is echt wel zorgwekkend. Als Sven er niet bij loopt dan is de grip op je middenveld gewoon weg."

Hij benadrukt hoe belangrijk zijn kapitein is voor het team. "Omdat anderen Kums ook nodig hebben. Als hij er niet is, dan is er ook niemand om die rol over te nemen. Iedere match dat we hem lieten rusten hebben we dat ook gevoeld."

Vanhaezebrouck moet het steeds weer oplossen. "Ik kan niet blijven zoeken, ik kan niet blijven uitvinden. Torunarigha is een vraagteken. Misschien zijn we ook terug weer kwijt. Dat is natuurlijk niet ideaal."