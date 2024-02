Nieuwkomer bij STVV maakt opvallende vergelijking over zichzelf met Dante Vanzeir

Nieuwkomer Adriano Bertaccini voelt zich al goed thuis bij STVV. Daar vindt hij enkele bekende gezichten terug van zijn periode bij KRC Genk.

Van zijn veertiende tot negentiende voetbalde Adriano Bertaccini voor KRC Genk. “Maar ik heb ondertussen al iets begrepen: als je voor STVV speelt, spreek je best niet meer te veel over Genk, zeker?”, vertelt hij meteen aan Het Belang van Limburg.

Het volle vertrouwen heeft hij bij KRC Genk nooit gevoeld, vooral omdat de concurrentie er bijzonder groot is. “Er zijn zoveel spelers die uiteindelijk naast de boot vallen bij een club, hé. Ik was in Genk niet de enige. Kijk naar Dante Vanzeir. Nog eentje van mijn lichting. En kijk naar de weg naar boven die hij achteraf toch heeft afgelegd.”

Clement en Mazzu geloofden niet in Bertaccini

Bertaccini legde een heel parcours af via Deinze, Oostenrijk, THES en RFC Luik. Nu zit hij uiteindelijk waar hij wou zitten: in de Jupiler Pro League.

Ook zijn broer Paolino kwam in het verleden voor Genk uit. Hij speelde uiteindelijk twee matchen onder Alex McLeish, maar zit ondertussen in de Oostenrijkse tweede klasse. Om door te breken op het hoogste niveau moet je volgens Bertaccini soms wat geluk hebben.

“Er moet een coach zijn die op dat moment volop in je kwaliteiten gelooft. Bij Genk had ik onder Philippe Clement en Felice Mazzu ook niet dat geluk”, klinkt het.