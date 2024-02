Opnieuw vele miljoenen voor Antwerp? "Op weg om in voetsporen van Vermeeren te treden"

Royal Antwerp FC kwam tegen KV Oostende niet verder dan een gelijkspel. X Doumbia zorgde voor het doelpunt van The Great Old.

Mahamadou Doumbia tekende voor het enige Antwerpse doelpunt aan de kust in de heenmatch van de halve finale van de Croky Cup. Analist Patrick Goots was onder de indruk van de amper 19-jarige Malinees.

Zozeer zelfs dat hij zijn bijnaam van Patje Boem Boem wel met hem wil delen tot Boem Boem Doumbia.

“Bekt lekker. Ik zal zelfs meer zeggen: binnen de kortste keren zingen ze op de Bosuil: ‘Doumbia aan ‘t kanon, olé olé’. Het afstandsschot is na jaren van afwezigheid éíndelijk terug in het Belgische voetbal. Dank u, Doumbia”, zegt Goots bij Gazet van Antwerpen.

Doumbia treedt in voetsporen van Vermeeren

Arthur Vermeeren speelde 66 wedstrijden voor The Great Old, het is uitkijken of Antwerp Doumbia zolang aan boord kan houden. En de vergelijking tussen de twee mag er volgens Goots zeker zijn.

“Arthur is een ongelofelijk goede voetballer die in de zone van de waarheid nog stappen moet zetten. Zijn tijdperk op Antwerp is nu voorbij. Ik denk dat Doumbia goed op weg is om in zijn voetsporen te treden.”

Straf van Goots, maar hij is er helemaal zeker van. “Omdat ik dezelfde dingen terugzie als bij Arthur: er meteen staan, goede voetjes, veel loopvermogen, fysiek aanwezig en dikwijls heer en meester in de één-tegen-éénsituaties. Doumbia is een goudhaantje dat ver kan geraken.”