Riemer heeft uitgesproken mening over straffen Pro League én... blauwe kaart

Er gebeurde wel wat de voorbije dagen dat de voetbalclubs aanbelangt. Zo besliste de Pro League gisteren dat clubs wiens fans zich misdragen de volgende drie wedstrijden geen uitfans mogen meenemen. Een regel die als laatste redmiddel geldt vooraleer uitfans helemaal verboden worden.

We hebben er al eens voor gewaarschuwd. De Pro League staat onder druk om het supportersgeweld uit te bannen of Binnenlandse Zaken zal zelf maatregelen treffen. En dan zitten we met een competitie waarin uitfans helemaal niet meer toegelaten zijn. En dat wil niemand.

Brian Riemer beseft ook goed genoeg het belang van wedstrijden die zonder incidenten met de fans verlopen. "Ik denk dat het een goeie beslissing is. Pas op, ik hoop zeker dat wij bij al onze wedstrijden onze fans zullen hebben. Maar we zijn op een punt gekomen waarop er iets moet veranderen."

In Engeland zijn ze het door zware maatregelen kwijtgeraakt

"In Engeland zijn ze het helemaal kwijtgeraakt. Daar hadden ze ook de nodige problemen, maar door zware maatregelen te nemen, hebben ze het afgekapt bij de kop. Je ziet het er nooit meer rond de stadions. Er is een punt waarop je stop moet zeggen."

Riemer kan de duidelijkheid ervan smaken. "Ik hou van regels, dat weten jullie ook. Nu zijn die duidelijk en weten de fans ook dat als ze zich eraan bezondigen dat er consequenties zijn. En ik hoop vooral dat de focus nu weer op voetbal kan."

Blauwe kaart? Ik ben niet overtuigd

Al maken ze het er van bovenaf niet makkelijker op om de regels nog te begrijpen als die 'blauwe kaart' inderdaad zal ingevoerd worden. "(kijkt bedenkelijk) Ik ben niet helemaal overtuigd", zei hij met rollende ogen. "Ik zie niet hoe dat praktisch zou werken als je ineens 10 minuten een speler kwijt bent."

"Duidelijker zou het niet worden. Maar één ding is zeker: er moet iets gedaan worden aan dat klagen bij de scheidsrechters. In het handbal zie je dat nooit, want daar krijgen ze lange straffen."