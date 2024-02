Toby Alderweireld neemt knappe beslissing nadat hij de Gouden Schoen pakt

Titel, beker, supercup, Gouden Schoen. De transfer van Toby Alderweireld naar Royal Antwerp FC is een schot in de roos geweest.

Gouden Schoen Toby Alderweireld heeft zich zijn transfer naar Royal Antwerp FC bijlange nog niet beklaagd. The Great Old pakte vorig seizoen al de dubbel en dat wil Alderweireld nog eens vieren met een knappe beslissing.

Alderweireld is ook het uithangbord van MM Antverpia, een merk van dranken dat hij samen met zakenpartner Thomas Tisson opgericht heeft. Om de dubbel te eren komt er nu ook een exclusieve gin.

Gouden Gin

De producten van MM Antverpia worden onder andere in sterrenrestaurant Hof van Cleve geserveerd, maar de flesjes die ter ere van de dubbel gemaakt worden, zullen waarschijnlijk vooral een collector’s item zijn. Het wordt een gouden exemplaar, met het Centraal Station van Antwerpen waarbij de klok op 20:23 staat.

“Het is een eerbetoon aan het onvergetelijke kampioenenjaar, gevierd met de Gouden Schoen”, deelt MM Anverpia mee. “Deze limited edition gin, zorgvuldig gedistilleerd met hints van Yuzu en Citroengras, biedt een unieke smaakbeleving. Deze collector’s item is slechts in beperkte oplage beschikbaar, met strikt 2023 genummerde en handgetekende flessen.”