Eupen-trainer Kohfeldt hekelt de VAR na nederlaag tegen Club Brugge: "Dit is rood, ik begrijp het niet"

Club Brugge heeft in eigen huis Eupen gemakkelijk opzij gezet met 4-0. Maar volgens de coach van Eupen had het er helemaal anders kunnen uitzien.

Al na drie minuten had Eupen een grote kans. Charles-Cook werd diep gestuurd, Mignolet kwam uit zijn goal en raakte de bal volgens Eupen met de hand buiten de zestien. De VAR keek naar de fase, maar ondernam geen actie.

Rode kaart Mignolet?

Eupen-trainer Kohfeldt vond dat de VAR wel degelijk had moeten ingrijpen. "Na het bekijken van de beelden begrijp ik niet dat er geen rode kaart is gegeven. Het is duidelijk dat de doelman de bal buiten de zestien raakt met de hand."

"Dat zou natuurlijk de hele wedstrijd hebben veranderd, maar het was desondanks een verdiende overwinning voor Club Brugge", zei de Duitser nog. Club-trainer Deila had de bewuste fase niet gezien en wilde er ook niet over oordelen.

Voor Eupen wordt de situatie stilaan wel precair. De Panda's hebben nog een loodzwaar programma met wedstrijden tegen Gent, Cercle Brugge, Anderlecht, STVV en Standard. De degradatie play-off vermijden wordt dus bijzonder moeilijk voor hen.