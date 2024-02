Pierre Dwomoh spreekt duidelijke taal over terugkeer naar Royal Antwerp FC

Pierre Dwomoh werd dit seizoen verhuurd aan RWDM. De 19-jarige middenvelder doet het niet slecht in de hoofdstad.

Pierre Dwomoh speelt zondag tegen Royal Antwerp FC, de club waarvan hij eigendom is, maar The Great Old verhuurt hem dit seizoen aan RWD Molenbeek.

De middenvelder ligt er nog onder contract tot juni 2024, maar Antwerp heeft nog een optie voor een extra seizoen. Dwomoh denkt alvast dat hij niet meer moet terugkeren naar de Bosuil. “Ik denk het niet. Niet dat ik niet terug wil, maar ik hoop dat RWDM mijn optie licht. Ik ben hier graag. Ik zit hier op mijn plaats”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Niet uitgefloten door Antwerpfans

Onder trainer Mark van Bommel was het snel duidelijk dat er voor Dwomoh geen plaats meer was bij Antwerp. “In de zomer van 2022 hebben we enkele weken samengewerkt. Dat was te kort om elkaar te leren kennen. Van Bommel is razend ambitieus, net als ik. Misschien komen we elkaar ooit nog tegen en kan hij de echte Pierre leren kennen. Soms klikt het niet van de eerste keer.”

Met de Antwerpse fans liep het wel allemaal zoals het moest. “Ik kan alleen maar positief spreken over Antwerp. De liefde voor de club blijft. Ik mocht de fans graag, en zij mij ook, denk ik. Tijdens de heenmatch werd ik niet uitgefloten.”

Dwomoh speelt een goed seizoen, maar het zal pas geslaagd zijn als RWDM erin slaagt het behoud in de Jupiler Pro League af te dwingen.

“Ik heb mijn eerste stap in de goede richting gezet. Voetbal blijft een teamsport. Als de boot zinkt, zink ik mee. Alleen wanneer RWDM in eerste klasse blijft, mag je schrijven dat Pierre Dwomoh vertrokken is.”