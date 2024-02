Rik De Mil verklaart waarom Westerlo er nu wel in slaagt om punten te pakken tegen grote ploegen

Elk punt is een gewonnen punt, zeker onderin het klassement. Zo zal ook Westerlo-trainer Rik De Mil gedacht hebben na het 2-2 gelijkspel op het veld van Union.

Westerlo kwam al na 6 minuten op voorsprong in het Dudenpark maar kon de voorsprong niet lang vasthouden. "We startten enorm goed met een goede organisatie en scherp voetbal", zag ook trainer Rik De Mil. "We hadden eigenlijk de controle maar gaven dan de 1-1 weg na een slechte pass centraal", analyseert De Mil verder.

In de tweede helft moest Westerlo echter meer het spel ondergaan en kwam het er nog maar moeilijk uit. "We verdedigden meer in blok dan dat we zelf naar openingen konden zoeken. Maar het team bleef erin geloven."

Teamgevoel

En dat mondde uit in een strafschop in de blessuretijd die ervoor zorgde dat de Kemphanen toch nog een 2-2 gelijkspel uit de brand konden slepen. "Dat geloof toont dat we heel hard gewerkt hebben op het teamgevoel. Dat zie je ook aan de jongens die invallen en de wedstrijd mee doen kantelen", vindt De Mil.

"Aan je bank zie je hoe hecht je team is. We hebben ervoor gezorgd dat Union het niet zo eenvoudig had als tegen andere ploegen. Ons blok helemaal uit elkaar gespeeld? Ik denk niet dat ik dat gezien heb", besluit de tariner van Westerlo.