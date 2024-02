Vazquez wil doorbreken bij Anderlecht, maar had al jaren bij andere Belgische topclub kunnen spelen

Luis Vazquez kende niet de gemakkelijkste transfer naar RSC Anderlecht. Ondertussen lijkt hij echter de juiste draai te vinden.

De overstap van Luis Vazquez naar RSC Anderlecht liep niet over rozen en vooral de taalbarrière speelde daarbij mee. Toch lijkt hij één van de spelers te zijn die het publiek van paarswit maar al te graag in de armen wil sluiten.

Hij volgt maar liefst acht uur per week Engelse les. “Dat helpt. Als de coach nu iets tactisch uitlegt over pressing kan ik volgen. Gelukkig zijn er veel ploegmaats die mijn taal spreken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Zo kreeg hij tijdens zijn eerste invalbeurt de nodige richtlijnen van Colin Coosemans in het Spaans en ook Mario Stroeykens spreekt hem in zijn eigen taal aan.

Club Brugge bood 10 miljoen euro voor Vazquez

Al had Vazquez eigenlijk al enkele jaren geleden in de Jupiler Pro League kunnen spelen, maar dan wel bij een andere topclub. Zo was er een bod van 10 miljoen euro, het dubbele van wat Anderlecht voor hem bood.

“Er is een paar jaar geleden een bod van Club Brugge geweest, ja. Ik denk dat de clubs toen geen akkoord vonden en ik heb het nooit in mijn hoofd gestoken. Ik ben blij dat ik bij Anderlecht beland ben.”

Al moet hij wel afrekenen met Kasper Dolber. “Maar ik leer ook veel van hem. Hoe je je positioneert, loopt… Het systeem leent zich er niet toe, maar als het moet kunnen we zeker eens samenspelen.”