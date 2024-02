De man die KAA Gent altijd pijn doet: "Mijn grootste kwaliteit? Mijn voetbalverstand"

Een rechtstreeks duel tussen concurrenten voor play-off 1, dat is wat Gent-Cercle Brugge is. Bij de Buffalo's moeten ze vooral uitkijken voor ene Kévin Denkey, topschutter van 1A en altijd goed voor statistieken tegen Gent.

Denkey lapte er al 18 binnen dit seizoen en werpt daarbij zijn indrukwekkend lichaam in de strijd. Maar dat is voor hem niet zijn belangrijkste kwaliteit. "Mijn voetbalverstand, hoe ik het spel lees. Mijn instinct, zeg maar", geeft hij aan in De Zondag.

Tegen Gent scoorde hij in negen duels al vier keer en gaf hij drie assists. "Oui, Gand, c'est spécial pour moi . Ik kan niet goed uitleggen waarom, het is niet omdat hun verdedigers geen echte beesten zijn. Ook tegen Ngadeu speelde ik graag. En scoorde ik. Het is hun spel dat mij ligt. En, ook bijzonder voor mij: in de eerste match onder Muslic op Gent, die spectaculaire 3-4, zorgde ik meteen voor een goal en twee assists. Daarmee was ik helemaal vertrokken."

Al heeft hij dit seizoen wel nog geen enkele assist gegeven, maar daar heeft Muslic geen problemen mee. “En toch is het niet zo dat ik egoïstisch ben en mij alleen focus op scoren. Dit jaar al 18 goals en geen enkele assist zou dat doen vermoeden maar vorig seizoen kwam ik naast Ueda aan 9 assists."