Ervaren spelers bij Anderlecht trekken aan de alarmbel: "Dit was niet goed, ons niveau moet omhoog"

Thorgan Hazard lag aan de basis van twee van de drie goals van Anderlecht. Alles in huis om een tevreden man te zijn, maar het tegendeel was waar. De 30-jarige routinier trok duidelijk aan de alarmbel.

Zoals we zelf al schreven: Anderlecht was niet goed op Charleroi. Ze kwamen 0-2 voor, maar dat waren ook de twee enige goeie acties van de eerste helft. "Het was niet makkelijk, maar dat hadden we ook verwacht", aldus Thorgan, die zich daarna wel kritisch uitliet over het spelniveau van Anderlecht de voorbije weken.

"De match op zich was niet goed, maar we nemen de drie punten hieruit mee. Onze spitsen scoren makkelijk, wat positief is. Maar we moeten wel ons spelniveau omhoog halen voor de play-offs. Het was geen goed veld, maar dat mag geen excuus zijn. Er was gewoon te veel ruimte tussen onze linies. Dat mag niet!"

Eenzelfde uitleg bij Kasper Dolberg. "Het was niet mooi, maar we zijn blij met de drie punten. Ik scoorde eindelijk nog eens en dat is heel belangrijk voor mij. Daar leef je toch voor als spits. Ik voel het vertrouwen van de coach als hij mij zijn nummer 1 noemt. Maar ik voel dat van iedereen bij Anderlecht."