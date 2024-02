📷 Nieuwe pech voor Vanhaezebrouck: "We zijn hem een hele tijd kwijt"

Op zijn sociale media en officiële kanalen laat KAA Gent weten dat Daisuke Yokota op training een zware knieblessure opgelopen heeft.

““Yokota heeft gisteren op training een vrij zware knieblessure opgelopen. We zijn hem helaas voor een hele tijd kwijt”, klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck.

De Japanner kwam halfweg januari toe bij KAA Gent en moest de vertrokken Malick Fofana die voor Lyon koos doen vergeten.

Er werd in de wandelgangen gesproken van een transferprijs van om en bij de 2 miljoen euro. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt echter maar één miljoen euro.

Yokota kwam over van het Poolse Gornik Zabrze. Hij tekende bij de Buffalo’s een contract tot midden 2027.

In de komende dagen zal er normaal meer duidelijkheid komen over de precieze blessure en de duur van de afwezigheid van de Japanner.

