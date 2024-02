Ex-Rode Duivel stelt zich vragen bij Anderlecht: "Het probleem is Riemer"

Anderlecht heeft zondag met 1-3 van Charleroi kunnen winnen. Ondanks een tweede plaats in het klassement krijgt Brian Riemer nog steeds kritiek over zich heen.

Bij het RTBF-programma La Tribunne werden de keuzes van Brian Riemer besproken. Volgens voormalig profvoetballer Nordin Jbari leidt zijn gebruik van Yari Verschaeren, die momenteel moeilijkheden ondervindt, tot problemen.

"Het probleem is Riemer. Hij beheert de concurrentie niet goed. Verschaeren moet zeker spelen, maar hij komt net terug van een blessure. Dus ja, hij moet spelen, maar hij moet ook rust krijgen om weer op zijn niveau te komen", aldus Jbari, die twee caps verzamelde bij de Rode Duivels.

Volgens Nordin Jbari moet Theo Leoni in plaats van Rits spelen. Philippe Albert heeft dezelfde mening. "Verschaeren heeft de kwaliteit om het verschil te maken in een individuele actie. Anderlecht kan het zich niet veroorloven om met twee verdedigende middenvelders zoals Leoni en Rits te spelen. Ik zou dus een middenveld zien met Leoni, Stroeykens en Verschaeren."

Het laatste woord is aan Jbari, die zich ook vragen stelt bij keuzes die Riemer nog moet maken. "Kan Riemer de concurrentie in de spits aan? Ik weet het niet zeker, gezien hoe hij ermee omgaat op het middenveld. Wat hij doet met Vazquez en Dolberg is gevaarlijk."