Alle uithoeken van Europa gezien op drie jaar, maar zelden beleving of supporters - en het wordt nog erger

KAA Gent neemt het donderdagavond in Boedapest op tegen Maccabi Haifa. Een nieuwe stap in een bijzonder vreemd Europees avontuur, dat ook de voorbije jaren al niet al te veel leuke tripjes opleverde.

KAA Gent zit voor het derde opeenvolgende rij in de Conference League. Het wist daarin drie keer op rij de groepsfase te halen én ook te overleven, waardoor ze ook na Nieuwjaar nog mogen Europees spelen. Voor een ploeg dat keer op keer vijfde werd in eigen land verre van slecht.

Wie dan had gehoopt op hélé leuke tripjes? Die is de voorbije jaren echt nog niet verwend geworden. Integendeel zelfs. Twee tripjes naar Noorwegen (Valerenga en Molde) en Cyprus (Omonia en Nicosia en Famagusta) en verder uitwedstrijden in Letland (Riga), Estland (Flora Tallinn), Servië (Partizan Belgrado), Ierland (Shamrock Rovers), Azerbeidzjan (Qarabag), Polen (Rakow), Griekenland (PAOK), Turkije (Basaksehir) en Zweden (Djurgardens).

Zeer rare tripjes naar alle uithoeken en met vaak weinig supporters en beleving voor KAA Gent

Bezwaarlijk topwedstrijden in voetballanden met een grote traditie of een weergaloze thuisaanhang. Af en toe was het aandoenlijk, vaak halflege stadions - ook in eigen huis. De kwartfinale tegen West Ham United was vorig seizoen een mooi extraatje, maar daarvoor moesten dus al de kwartfinales gehaald worden. Dit seizoen is het mogelijk echter nog meer bizar voor de Buffalo's.

Na voorrondes tegen Zilina (Slowakije), Pogon (Polen) en APOEL Nicosia (opnieuw Cyprus) volgde een groepsfase met Breidablik (IJsland), Zorya Loehansk (Oekraïne) en Maccabi Tel Aviv (Israël). In IJsland was er bijna geen kat in het stadion én stond een vulkaan op uitbarsten.

© photonews

De politieke situatie in Oekraïne en Israël zorgde dan weer voor bizarre uitwedstrijden in het Poolse Lublin en het Slowaakse Bratislava. Voor de match in de play-offs wordt nu uitgeweken naar Boedapest. Zo zien de spelers wel verschillende steden uit verschillende landen, maar qua beleving in het stadion is het door een gebrek aan supporters quasi nul.

Als klap op de vuurpijl en zeer tegen de zin van de supporters mogen de Buffalo's volgende week dan weer niet aanwezig zijn tijdens de thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa. En als Gent doorgaat, dan zou het in de achtste finales kunnen uitkomen tegen Aston Villa, Lille of Fiorentina, maar wie durft met enig cynisme uitsluiten dat het Pilsen, alweer PAOK of Maccabi Tel Aviv wordt? Het zou een bizarre Europese campagne nog een extra pigmentje geven.