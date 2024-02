Analist schuwt de woorden niet voor Rode Duivel: "Hoe snel hij dat oppikt, is gewoon wereldklasse"

Kevin De Bruyne maakte indruk in de Champions League tegen Kopenhagen. Na vijf maanden blessureleed is hij hé-lé-maal terug op het hoogste niveau. Wie stopt hem de komende maanden af? "Het is wereldklasse."

Kevin De Bruyne was vijf maanden geblesseerd, maar ondertussen is hij helemaal aan de oppervlakte aan het komen. Hij lijkt zelfs sterker dan ooit en liet dat ook tegen het Deense Kopenhagen een keertje zien. KDB was omnipresent én scoorde ook meteen in de Champions League - al zijn twaalfde in de eindfase van de Champions League.

En dus waren de analisten ook lovend, met Marc Degryse bij VTM2 op kop: "Het is toch straf en opvallend hoe snel hij terug aan de oppervlakte is gekomen en op zo'n korte tijd zo'n frisse indruk na te laten", aldus de analsit. "Hij heeft hard gewerkt en het was misschien ook nodig."

Wereldklasse hoe snel Kevin De Bruyne alles oppikt bij Manchester City

"Een keertje weg van het voetbal, even herstellen en fysiek opladen: hij oogt heel scherp en fris, misschien is hij hongeriger na enkele maanden zonder voetbal. Het kan een keertje deugd doen na jaren vol wedstrijden, met 50-60 matchen per seizoen."

"Maar dan is het nog altijd knap dat hij het zo snel oppikt. Hoe hij scoort en trapt, zo goed. Dat balgevoel op zo'n korte tijd, dan ben je gewoon wereldklasse zoals we dat eigenlijk ook al langer weten. Het is gewoon leuk om te zien."