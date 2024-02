Analisten gaan ver over Belgische ploeg: "Voor de prijzen spelen in Conference League"

Union SG zette ook in 2023 opnieuw geweldige cijfers neer. En dus is de vraag stilaan: waar eindigt het sprookje? Een titel in 2024, of misschien zelfs een dubbel of zelfs een triple? Volgens de analisten kan het zeker.

Ook de voorbije maanden zette Union SG prima resultaten neer. Ze wonnen zelfs van Liverpool, al leverde dat uiteindelijk geen stekje op in de Europa League volgend seizoen: “Union was indrukwekkend. Ok, Liverpool speelde niet met zijn beste opstelling, maar toch. Als ze spelen zoals ze tegen hen spelen, dan kunnen ze zeker ver geraken in de Conference League.” Ongelooflijk wat Union SG neerzet “Het is echt ongelooflijk, trainer na trainer en nu ook weer met spelers die vorig jaar niet mochten meedoen zoals Puertas onder meer”, aldus Bob Peeters bij Play 5. Frank Boeckx pikte meteen in: “In de Europa League zouden ze het moeilijk hebben om nog te winnen. Maar als je ziet dat ze vorig jaar de kwartfinale haalden, dan is de Conference League misschien wel de competitie om voor de prijzen te spelen.” En ook voor de titel speelt dit Union zeker mee: “Ik denk dat elke Belgische ploeg hoopt dat ze ver raken en zo misschien wat punten laten liggen in de eigen competitie, want daar is het ook fantastisch. Er zijn nog play-offs, maar ik zie ze niet onmiddellijk panikeren.”