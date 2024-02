'Anderlecht-coach Brian Riemer moet ingrijpen en neemt publiekslieveling even apart'

Anderlecht doet het staat los op de tweede plaats in het klassement. Op enkele posities is er veel concurrentie, waardoor Riemer moest ingrijpen.

Anderlecht haalde dit seizoen bijzonder veel versterking, vooral tijdens de zomer. Door een gebrek aan Europees voetbal en de uitschakeling in de beker tegen Union in de kwartfinale speelt Anderlecht slechts één wedstrijd per week.

Spelers moeten dus soms teleurgesteld worden. Zo ook jeugdproduct Theo Leoni. De ex-aanvoerder van de RSCA Futures maakte dit seizoen al bijzonder veel indruk, maar viel in de laatste twee wedstrijden wel naast de basis.

Tegen KAA Gent mocht Leoni zo'n twintig minuten spelen, tegen Charleroi kreeg hij een klein halfuur. Maar de jonge middenvelder was wel bijzonder teleurgesteld over het feit dat hij twee keer op de bank moest beginnen.

Riemer neemt Leoni apart

Volgens SudPresse greep Riemer dan ook in. Hij zou Leoni apart genomen hebben en hem een uitgebreide uitleg geven hebben waarom hij koos voor het trio Verschaeren-Rits-Stroeykens.

Leoni zou wel genoegen hebben genomen met die uitleg, ook omdat Riemer hem duidelijk maakte dat hij de komende weken rekent op hem. Benieuwd of Leoni komende zondag tegen STVV opnieuw in de basis zal staan.