Belgische club eindwinnaar van de Conference League? Club Brugge bij de topfavorieten gerekend

Met KAA Gent, Union en Club Brugge zijn er nog drie Belgische ploegen actief in de Conference League. In Brugge mogen ze volgens de statistieken alleszins beginnen dromen.

De Conference League werd in 2021 in het leven geroepen om kleinere competities ook de kans te geven om mee te doen voor eindwinst in een Europese competitie. De Belgische ploegen scoorden ook telkens goed.

In de eerste editie raakte KAA Gent tot in de 1/8ste finale, terwijl datzelfde Gent en Anderlecht vorig seizoen de kwartfinales bereikten. Ook dit seizoen ziet het er goed uit, want de Belgische ploegen zijn opnieuw goed vertegenwoordigd.

Wint Club Brugge de Conference League?

Union en KAA Gent spelen nog een play-off om zich te plaatsen voor de 1/8ste finale, Club Brugge kon zich als groepswinnaar rechtstreeks plaatsen. En de Bruggelingen worden door EuroClubIndex tot de kandidaten voor de eindzege gerekend.

Club staat voorlopig op nummer zes wat de kanshebber op de eindzege betreft, met een winstkans van 6,3%. Het Engelse Aston Villa steekt er bovenuit met 21,7% kans op de beker, daarna volgen Lille (11,3%) en Real Betis (10,7%). Union staat op acht met 4,8%, KAA Gent staat op 15 met 1,1% kans.