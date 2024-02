Kylian Mbappé komt met groot nieuws en grote transferbom

Kylian Mbappé en zijn toekomst? Dat was hét hete hangijzer van de voorbije weken en maanden. Nu lijkt er witte rook te zijn gekomen, want de speler zelf lijkt de knoop te hebben doorgehakt over wat hij wil. En dat is slecht nieuws voor al wie fan is van PSG.

Het contract van Kylian Mbappé loopt zoals geweten aan het einde van het seizoen af. Liverpool, Real Madrid en diverse andere clubs toonden interesse in de Franse snelle aanvaller. Bij PSG zelf wilden ze hem dan weer graag houden. De Parijzenaars waren al maanden aan het spreken met Kylian Mbappé om hem toch langer te houden. De voorzitter van PSG had enkele dagen geleden nog een statement naar buiten gebracht over het feit dat beiden nog steeds on speaking terms waren, maar dat er nog geen beslissing was genomen. 'Kylian Mbappé gaat niet blijven bij PSG' Ondertussen lijkt die beslissing er nu wél te zijn. The Athletic meldt dat Mbappé zijn beslissing kenbaar heeft gemaakt en heeft gezegd dat hij komende zomer de club transfervrij zal verlaten. Daarmee is PSG niet langer een optie voor de spits. Of het dan Real Madrid, Liverpool of een andere ploeg zal gaan worden? Dat zal de komende maanden moeten blijken. Woensdagavond was de aanvaller opnieuw van groot belang voor PSG in de wedstrijd tegen Real Sociedad in de Champions League.