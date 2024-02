"Sonck, Hasi en Defour waren ook zo'n figuren als Vanaken": twee van de genoemde namen reageren zéér duidelijk op bizarre uitlatingen

Hans Vanaken kreeg vorige week na de topper tegen Antwerp nog een uitsluiting van scheidsrechter Jasper Vergoote. Alexandre Boucaut reageerde daarop scherp en een ex-scheidsrechter legde ook Steven Defour, Wesley Sonck en Besnik Hasi onder de bus.

“Vanaken is één van die ambetante voetballers die commentaar heeft op elke beslissing tegen zijn ploeg en de scheidsrechter als pispaal ziet. Wesley Sonck was ook zo’n figuur, net als Steven Defour en Besnik Hasi", was een anonieme ex-scheidsrechter duidelijk in Het Nieuwsblad.

In de kantine van Haasrode werd er in Extra Time over nagekaart met Steven Defour én Wesley Sonck aan tafel. "Ik herken mezelf absoluut in dat stukje", kon Defour er wel om lachen. "Ik denk dat het Boucaut zelf is, ofwel Gumienny die het heeft gezegd. Ik had dat wel."

Steven Defour en Wesley Sonck reageren op de hetze

Waarop hij lof had voor een andere ex-ref: "Franck De Bleeckere was er heel goed in om zo even te komen praten en te zeggen dat het moest stoppen, dat hielp me. Maar zo iemand dat direct met het handje iemand begint weg te sturen? Dat kon ik echt niet hebben."

Wesley Sonck begreep het - met de kwinkslag - dan weer niet: "Absoluut niet, ik weet ook niet wie het zou gezegd hebben. Ik was altijd braaf ... Ach nee, ik denk dat het misschien iets is voor echte winnaars?", reageerde de coach van de Belgische U19