Alexis Flips had één opvallende eis toen hij vertrok bij Anderlecht, Fredberg keerde zijn kar ook volledig

Alexis Flips verliet Anderlecht na de transferdeadline in België. De Franse spelverdeler trok naar Turkije, waar de transfermarkt nog open was op zoek naar meer speelminuten. Al had Jesper Fredberg hem wel gevraagd om te blijven.

Flips wou eerst vertrekken en er waren onderhandelingen met zijn ex-club Reims en enkele Spaanse teams. Maar Fredberg veranderde van gedacht en rekende op Flips voor het tweede deel van de competitie. Daarna werden de gesprekken gestaakt.

Maar Flips speelde geen minuut in de daaropvolgende drie matchen en besliste om toch te vertrekken. Hij had nog maar één optie: Turkije. Ankara bood hem een uitweg. "Ik was bereid om bij Anderlecht te blijven, maar niet om telkens op de bank te zitten. Mentaal had ik behoefte om te spelen, om plezier op het veld te hebben", klinkt het in La Dernière Heure.

Geen aankoopoptie

Flips had wel één uitdrukkelijke wens: geen aankoopoptie. "Ik heb een langlopend contract bij Anderlecht. Ik wil niet via de achterdeur vertrekken. Dat past niet bij mij. Ik wil in juni terugkeren naar Anderlecht voor de start van de trainingen. Ik zal er alles aan doen om te slagen bij RSCA. Dat is mijn nummer één doel."