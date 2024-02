Club Brugge-coach Deila maakt verschil met de pers duidelijk: "Wij focussen niet op de dingen waar jullie op focussen"

Het is voor Club Brugge-coach Ronny Deila zeker al leuker om met de pers om te gaan dan in de periode waarin het niet zo goed liep. Al wil de Noor toch nog wel iets fijntjes benadrukken.

Op zijn persbabbel werd hem gevraagd of Club Brugge een boost gekregen heeft na de 4-0 tegen Eupen, aangezien niet alle concurrenten dat weekend foutloos bleven. "Dat was een lastige week, want we hadden drie wedstrijden in zes dagen", verrast Deila enigszins. "Wij focussen niet op de dingen waarop jullie focussen."

De trainer van blauw-zwart is duidelijk niet van plan om journalist te worden. "Voor jullie gaat het om winnen. Wij houden er natuurlijk van om te winnen en we doen dat zo vaak mogelijk. Maar iedereen weet dat het draait om presteren, om klaar te zijn, om voorbereiding. Als je die dingen goed doet, heb je de grootste kans om te winnen."

Elke match cruciaal voor Club Brugge

Daar zijn ze bij Club Brugge dan ook volop mee bezig. "We hebben een situatie gecreëerd waarbij we elke wedstrijd aanvatten met het gevoel dat we een goede kans maken. Als je bovenaan wil spelen, is elke match cruciaal en moet je altijd winnen."

Ook dus wanneer het dit weekend een tegenstander uit de eigen stad treft. "De derby is één van vele wedstrijden, maar natuurlijk is die specialer dan de andere matchen en willen we die winnen."