Een nieuw competitieformat uitwerken? Dat wordt weer een titanenwerk met veel ruzie: "Liever hij dan wij!"

De topclubs willen het competitieformat weer aanpassen, want binnen afzienbare tijd moet er weer onderhandeld worden over een nieuw tv-contract. Aangezien Eleven/DAZN zowat de enige partner is die kapitaalkrachtig genoeg is om dat contract aan te gaan, moet het aantrekkelijker worden voor hen.

Eleven/DAZN heeft immers al enorme investeringen gedaan om de Pro League tegemoet te komen. Zo worden alle matchen uit de Challenger Pro League ook uitgezonden terwijl dat niet echt lucratief is voor de mediagigant. Maar ze gingen mee in het verhaal om een volledige 'coverage' te doen van het profvoetbal. Topclubs willen kleinere kernen De productiekost daarvan is echter enorm, zeker omdat men van 12 naar 16 ploegen ging in 1B. 103 miljoen euro betaalden ze voor vijf jaar de rechten op het Belgisch voetbal. Elke match kost hen zo'n 20.000 euro aan productie. U rekent maar uit. Een groot deel van de topclubs wil weer naar een kleiner competitieformat. Naar 14 clubs, waarbij de Champions' Play-offs dan ook naar vier zouden kunnen gaan. Het zou de kalender voor een groot deel verkleinen en voor de Europees spelende clubs zou het betekenen dat ze meer tijd zouden hebben om die matchen voor te bereiden. Velen zullen zeggen dat de clubs in Engeland, Duitsland, Italië... dat wel kunnen managen, maar de clubs willen eigenlijk hun eigen kosten ook beperken door hun kernen kleiner te maken. Als ze echter drie matchen per week spelen, kan dat niet. Het recente onderzoek van Het Nieuwsblad toont aan dat de loonkost in België nog steeds te hoog ligt. Om die te verlagen willen de topclubs inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Hetzelfde verhaal als bij Eleven/DAZN dus, dat meer topmatchen wel zal zien zitten. Uitlekken 'geheime vergadering' heeft nu al gevolgen Met alle respect: voor een Eupen-Kortrijk op zaterdagmiddag 16u blijven er weinig mensen thuis. Uiteraard zal dit niet goed vallen bij de kleinere clubs. Ook dat ze uit die gesloten vergadering gehouden werden, wordt nu al op hoofdschuddende boosheid onthaald. Het lobbywerk achter de schermen zal de komende maanden weer grote delen van de tijd van de topmensen in beslag nemen. Geen van de kleinere clubs gaat nu weer toegevingen willen doen. Er zijn al tegemoetkomingen gedaan met die potentiële drie dalers. De kloof tussen de belangen is groot en hoe die geslecht kan worden, is een vraag voor Lorin Parys. De CEO zal de komende maanden de wensen van iedereen in een pot moeten gooien en er met een aanvaardbaar plan uitkomen. Liever hij dan wij...