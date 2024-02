Het kan plots niet op bij KV Mechelen, want Besnik Hasi pakt uit met fantastisch nieuws

Het zijn weer fijnere tijden bij het KV Mechelen van Besnik Hasi. Na de goednieuwsshow van de afgelopen weken qua resultaten, is er nu nog een opsteker van formaat langs Mechelse zijde: Nikola Storm is opnieuw klaar voor de dienst.

De KV Mechelen-trainer deelt het goede nieuws in een gesprek met Voetbalkrant. "Storm is er voor het eerst opnieuw bij. Hij is terug inzetbaar. Ik wil wel het verwachtingspatroon rond hem een beetje temperen. Hij is drie maanden out geweest."

Begin november werd het inderdaad duidelijk dat de linkerflankspeler zijn kruisband gescheurd had in de bekermatch bij Knokke. Op dat moment een harde klap voor Malinwa, dat sowieso toen al door een woelige periode ging.

© photonews

"Iedereen wil hem snel weer een hoog niveau zien halen, maar de realiteit is dat we hem daar de tijd voor moeten geven", pleit Hasi voor geduld. "En dan zal het wel weer in orde komen. Het is belangrijk dat hij nu weer met de ploeg mee kan gaan."

De impact van Nikola Storm op de Mechelse spelersgroep is wel nog zeker en vast intact. "Hij is de laatste jaren een belangrijke speler geweest voor KV Mechelen. Om hem er opnieuw bij te hebben is ook voor de groep nu al anders."