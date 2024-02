🎥 Spaanse pers heeft duidelijke mening over Arthur Vermeeren, Griezmann betrekt hem in de festiviteiten

Na de eerste wedstrijd van Vermeeren waren de meningen over de jonge speler van Atlético Madrid nog gemiddeld genomen vrij gematigd. Na de 20 minuten tegen Las Palmas heeft de pers een duidelijke visie op de jongeling die van Antwerp overkwam deze winter.

Voorlopig is het allemaal nog wat aanpassen en inpassen en vooral gestaag speelminuten maken om aan het systeem van Simeone te wennen. Toch zien sommige Spaanse journalisten al een paar leuke dingen van Vermeeren.

"Hij ging ook achteruit om te helpen verdedigen en werken voor het team. Hij verstopte zich zeker niet en ging volop vooruit in de strijd. Hij nam risico's met de passing en durfde voetballen", waren ze bij AS alvast onder de indruk. Niet elke supporter was het daar overigens mee eens.

Vermeeren didnt impress Simeone today like in training this week. It’s easier to look good in training and I’ve been sayin this before.Hope Simeone only play him in garbage minutes so he cant fuck up our results.Just give him few minutes to run around at the end to keep him happy