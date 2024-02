Anderlecht-speler met opvallende uitspraak: "Ik weet wel dat Riemer me niet nam voor mijn techniek"

De voorbije vijf weken stond Louis Patris in de basis bij Anderlecht. Killian Sardella is echter hersteld en het valt af te wachten of die tegen STVV meteen zijn rentree van bij de start zal maken. Patris beseft dat hij andere kwaliteiten heeft dan het Neerpede-product.

Patris kende al een vrij moeilijke start bij paars-wit sinds hij vorige zomer de overstap maakte van OH Leuven. "Dat ik vijf opeenvolgende wedstrijden heb kunnen spelen, heeft me veel deugd gedaan", aldus de rechtsachter bij Le Soir.

"Ik heb het gevoel dat ik bij elke wedstrijd verbeter, ook al vraagt de coach me om nog meer bij te dragen aanvallend. Of de terugkerende geblesseerden Anderlecht naar een hoger niveau zullen tillen? Ik ben de eerste die daar blij mee is!"

Sardella stond weken aan de kant met een spierblessure, maar speelde wel op een hoog niveau ervoor. "Het is prima als Killian Sardella weer met de groepstraining is begonnen en de concurrentie op mijn positie versterkt. Zo komen we vooruit. Of ik nu in de basis sta of niet, ik zal blijven werken om vooruit te komen."

"De Anderlecht-stijl? Ik weet heel goed dat Brian Riemer me niet heeft gekozen vanwege mijn techniek, maar eerder vanwege mijn snelheid en betrokkenheid. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en gebreken. Belangrijk is om je daarvan bewust te zijn."