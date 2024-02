Club Brugge-coach Ronny Deila gaat niet mee in kritiek van Hans Vanaken: "Voor mij is dat irrelevant"

Ronny Deila zal weer toekijken of Club zijn eigen spel kan opleggen. Hans Vanaken is geen fan van de speelwijze van de tegenstander van dit weekend, dat is bekend. Deila zelf houdt zich er niet zo mee bezig.

Na Brugse derby van een jaar geleden liet een gefrustreerde Hans Vanaken zich ontvallen dat 'dit niets met voetbal te maken had'. Dan ging het uiteraard over het spel van Cercle, dat naast de gekende pressing het ook van direct voetbal en duelkracht moet hebben. Wat vindt Deila van de manier waarop Cercle het aanpakt? "Voor mij is dat irrelevant. Je moet omgaan met hun speelstijl en doen wat je kan om te winnen. Iedereen kan voetballen zoals hij wil. Het is niet de manier waarop wij willen spelen, maar tegelijkertijd zijn er veel verschillende manieren om het spelletje uit te voeren." Ik ben onder de indruk van het talent bij Cercle De Noor weet dat aan het eind van de rit de resultaten tellen. "Het draait uiteindelijk om winnen. Ik ben onder de indruk van hun talent in de ploeg. Ze hebben kwaliteitsvolle spelers. En tegelijkertijd is iedereen honderd procent geëngageerd in wat ze doen. Als je dat doet als ploeg, ben je moeilijk te verslaan." Verrassingen zullen er in de Brugse derby wellicht niet zijn. "Cercle heeft een duidelijke speelstijl: we weten exact wat op ons af komt. Veel van hun spelers zijn nog jong, maar ze doen het samen. En zij weten wat wij gaan brengen. Dan ligt het aan het het beste uitvoeren en hun sterke punten weg te nemen. Zij zullen dat bij ons willen doen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Cercle Brugge - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (18/02).