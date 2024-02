Waar eindigt dit sprookje voor KV Mechelen? Hasi komt met zeer bizarre ambitie voor Malinwa

KV Mechelen blijft in 2024 ongeslagen. Tegen Antwerp zorgde Malinwa zelfs voor de eerste thuisnederlaag van de Great Old van dit seizoen. Tot waar reikt de ambitie van Besnik Hasi?

KV Mechelen ging bovendien niet op een diefje winnen in het Bosuilstadion maar had gewoonweg de betere kansen tegen de regerende landskampioen. Op een gemiste strafschop na, kon Antwerp geen groot gevaar creëren. De bezoekers trapten tegen de paal, zagen een bal van de lijn gekeerd en wisten uiteindelijk te scoren.

Alles start in Gent

"We wisten dat ze in de tweede helft moesten komen. Gedurende de wedstrijd hebben we 4 grote, mooie kansen gehad en uiteindelijk ook eentje kunnen afmaken", analyseert trainer Besnik Hasi achteraf.

Met 14/18 is KV Mechelen de beste Belgische ploeg van 2024. In de eerste wedstrijd van 2024 werd er ook een topper op verplaatsing gewonnen. Al was de 1-2 in Gent wel meer op een diefje. "Dat zorgde voor de mentale klink", denkt Hasi.

"De eerste weken hebben we de focus gelegd op het resultaat en stabiliteit. De voorbije weken is ook het voetbal beter geworden. Maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen."

Mathematisch nog niet gered

Dat doet Hasi zeker niet wanneer er gevraagd wordt of Malinwa nog op een plekje in de top 6 hoopt nu ze er 3 punten af zijn. "We zijn mathematisch nog niet gered", opent hij verrassend.

"Pas wanneer dat binnen is, kijken we naar boven. Voor Nieuwjaar zag het er beroerd uit. Ik ben blij dat de supporters nu wat meer kunnen vieren", besluit hij.